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Общество

Псков вошел в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2022 году

23.12.2022 12:36|ПсковКомментариев: 0

Сервис путешествий Туту подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели, каким объектам отдавали предпочтение и сколько платили за проживание. Около 92,4% бронирований у клиентов сервиса пришлось на Россию, и 7,6% — на зарубежные города. В отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль — за границей.

Сегмент

Средний чек за ночь

Доля бронирований

Среднее количество ночей

Россия

3 505

92,4%

2

Зарубежье

5 871

7,6%

3

Из российских городов больше всего бронирований делали в Санкт-Петербурге и Москве, на них приходится суммарно около 40% заказов. Останавливались в Санкт-Петербурге, как правило, на три ночи, а за ночь платили в среднем 3 899 рублей. В Москве за ночь платят в среднем 3 668 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на две ночи.

Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 6% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 3 962 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Нижний Новгород, где останавливаются в среднем на две ночи и платят за ночь около 4 100 рублей.

В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Ярославль, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Анапа, Самара, Псков, Иркутск, Тула и Владимир.

Топ-20 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:

Город

Средний чек за ночь

Доля в бронированиях среди российских направлений

Среднее количество ночей

Санкт-Петербург

3 899

21,42%

3

Москва

3 668

18,40%

2

Сочи

3 962

6,07%

3

Казань

4 104

4,04%

2

Нижний Новгород

4 088

2,40%

2

Ростов-на-Дону

3 048

2,28%

1

Краснодар

2 502

2,15%

2

Екатеринбург

2 902

1,82%

2

Калининград

3 803

1,67%

3

Новосибирск

2 825

1,42%

2

Ярославль

3 668

1,31%

2

Владивосток

3 752

1,22%

3

Воронеж

3 287

1,09%

1

Волгоград

3 094

1,09%

2

Анапа

2 906

0,96%

4

Самара

2 653

0,94%

2

Псков

3 036

0,82%

2

Иркутск

2 811

0,73%

2

Тула

3 657

0,73%

1

Владимир

3 033

0,67%

1

Те, кто путешествовал по России, отдавали предпочтения отелям — на них пришлось почти 65% бронирований. На втором месте по популярности из типов размещения — апартаменты, с долей 9,6%. Далее по востребованности следуют хостелы (8,2%), мини-отели (7,5%) и гостевые дома (6,2%).

Наиболее популярны были отели категории «три звезды», которые составили 36% в общем объёме бронирований. Такая же доля пришлась на объекты без «звёзд». В 15% случаев бронировали отели уровня «четыре звезды», в 10% случаев — категории «две звезды». На категории «пять звёзд» и «одна звезда» пришлось примерно по 1,5% бронирований.

Топ-10 стран, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:

Город

Средний чек за ночь

Доля в бронированиях среди зарубежных направлений

Среднее количество ночей

Республика Беларусь

3 798

34,36%

2

Турция

5 910

16,35%

4

Казахстан

5 385

7,79%

3

Армения

6 487

5,14%

3

Узбекистан

5 361

4,55%

3

Грузия

4 508

3,27%

4

ОАЭ

15 280

2,82%

4

Финляндия

11 122

2,36%

1

Италия

10 735

1,88%

3

Азербайджан

7 020

1,71%

4

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 3 798 рублей за ночь. В Турции средний чек за ночь составляет 5 910 рублей, а средний срок проживания — четыре ночи.

Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2022 году через сервис Туту. Из европейских стран в топ-10 попали Финляндия и Италия, а из далёких тёплых направлений — Объединённые Арабские Эмираты.

Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 4 ночи) бронируют отели в Турции, Армении, Грузии, ОАЭ и Азербайджане. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси (в среднем на две ночи) и Финляндии (на одну ночь).

Те, кто путешествовали за рубеж, также всем типам размещений предпочитали отели — на них пришлось почти 90% бронирования. Далее по востребованности следовали курорты (2,9%), хостелы (2,5%), апарт-отели (1,5%) и бутик-отели (1,1%). Наиболее популярны были отели категории «три звезды» (35% спроса) и «четыре звезды» (26%).

Теги: #туризм #отель
Источник: Псковская Лента Новостей
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