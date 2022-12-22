Общество

Псков вошел в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2022 году

Сервис путешествий Туту подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели, каким объектам отдавали предпочтение и сколько платили за проживание. Около 92,4% бронирований у клиентов сервиса пришлось на Россию, и 7,6% — на зарубежные города. В отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль — за границей.

Сегмент Средний чек за ночь Доля бронирований Среднее количество ночей Россия 3 505 92,4% 2 Зарубежье 5 871 7,6% 3

Из российских городов больше всего бронирований делали в Санкт-Петербурге и Москве, на них приходится суммарно около 40% заказов. Останавливались в Санкт-Петербурге, как правило, на три ночи, а за ночь платили в среднем 3 899 рублей. В Москве за ночь платят в среднем 3 668 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на две ночи.

Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 6% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 3 962 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Нижний Новгород, где останавливаются в среднем на две ночи и платят за ночь около 4 100 рублей.

В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Ярославль, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Анапа, Самара, Псков, Иркутск, Тула и Владимир.

Топ-20 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:

Город Средний чек за ночь Доля в бронированиях среди российских направлений Среднее количество ночей Санкт-Петербург 3 899 21,42% 3 Москва 3 668 18,40% 2 Сочи 3 962 6,07% 3 Казань 4 104 4,04% 2 Нижний Новгород 4 088 2,40% 2 Ростов-на-Дону 3 048 2,28% 1 Краснодар 2 502 2,15% 2 Екатеринбург 2 902 1,82% 2 Калининград 3 803 1,67% 3 Новосибирск 2 825 1,42% 2 Ярославль 3 668 1,31% 2 Владивосток 3 752 1,22% 3 Воронеж 3 287 1,09% 1 Волгоград 3 094 1,09% 2 Анапа 2 906 0,96% 4 Самара 2 653 0,94% 2 Псков 3 036 0,82% 2 Иркутск 2 811 0,73% 2 Тула 3 657 0,73% 1 Владимир 3 033 0,67% 1

Те, кто путешествовал по России, отдавали предпочтения отелям — на них пришлось почти 65% бронирований. На втором месте по популярности из типов размещения — апартаменты, с долей 9,6%. Далее по востребованности следуют хостелы (8,2%), мини-отели (7,5%) и гостевые дома (6,2%).

Наиболее популярны были отели категории «три звезды», которые составили 36% в общем объёме бронирований. Такая же доля пришлась на объекты без «звёзд». В 15% случаев бронировали отели уровня «четыре звезды», в 10% случаев — категории «две звезды». На категории «пять звёзд» и «одна звезда» пришлось примерно по 1,5% бронирований.

Топ-10 стран, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:

Город Средний чек за ночь Доля в бронированиях среди зарубежных направлений Среднее количество ночей Республика Беларусь 3 798 34,36% 2 Турция 5 910 16,35% 4 Казахстан 5 385 7,79% 3 Армения 6 487 5,14% 3 Узбекистан 5 361 4,55% 3 Грузия 4 508 3,27% 4 ОАЭ 15 280 2,82% 4 Финляндия 11 122 2,36% 1 Италия 10 735 1,88% 3 Азербайджан 7 020 1,71% 4

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 3 798 рублей за ночь. В Турции средний чек за ночь составляет 5 910 рублей, а средний срок проживания — четыре ночи.

Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2022 году через сервис Туту. Из европейских стран в топ-10 попали Финляндия и Италия, а из далёких тёплых направлений — Объединённые Арабские Эмираты.

Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 4 ночи) бронируют отели в Турции, Армении, Грузии, ОАЭ и Азербайджане. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси (в среднем на две ночи) и Финляндии (на одну ночь).

Те, кто путешествовали за рубеж, также всем типам размещений предпочитали отели — на них пришлось почти 90% бронирования. Далее по востребованности следовали курорты (2,9%), хостелы (2,5%), апарт-отели (1,5%) и бутик-отели (1,1%). Наиболее популярны были отели категории «три звезды» (35% спроса) и «четыре звезды» (26%).