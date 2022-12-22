Псков вошел в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2022 году

Сервис путешествий Туту подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели, каким объектам отдавали предпочтение и сколько платили за проживание. Около 92,4% бронирований у клиентов сервиса пришлось на Россию, и 7,6% — на зарубежные города. В отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль — за границей.
|
Сегмент
|
Средний чек за ночь
|
Доля бронирований
|
Среднее количество ночей
|
Россия
|
3 505
|
92,4%
|
2
|
Зарубежье
|
5 871
|
7,6%
|
3
Из российских городов больше всего бронирований делали в Санкт-Петербурге и Москве, на них приходится суммарно около 40% заказов. Останавливались в Санкт-Петербурге, как правило, на три ночи, а за ночь платили в среднем 3 899 рублей. В Москве за ночь платят в среднем 3 668 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на две ночи.
Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 6% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 3 962 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Нижний Новгород, где останавливаются в среднем на две ночи и платят за ночь около 4 100 рублей.
В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Ярославль, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Анапа, Самара, Псков, Иркутск, Тула и Владимир.
Топ-20 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:
|
Город
|
Средний чек за ночь
|
Доля в бронированиях среди российских направлений
|
Среднее количество ночей
|
Санкт-Петербург
|
3 899
|
21,42%
|
3
|
Москва
|
3 668
|
18,40%
|
2
|
Сочи
|
3 962
|
6,07%
|
3
|
Казань
|
4 104
|
4,04%
|
2
|
Нижний Новгород
|
4 088
|
2,40%
|
2
|
Ростов-на-Дону
|
3 048
|
2,28%
|
1
|
Краснодар
|
2 502
|
2,15%
|
2
|
Екатеринбург
|
2 902
|
1,82%
|
2
|
Калининград
|
3 803
|
1,67%
|
3
|
Новосибирск
|
2 825
|
1,42%
|
2
|
Ярославль
|
3 668
|
1,31%
|
2
|
Владивосток
|
3 752
|
1,22%
|
3
|
Воронеж
|
3 287
|
1,09%
|
1
|
Волгоград
|
3 094
|
1,09%
|
2
|
Анапа
|
2 906
|
0,96%
|
4
|
Самара
|
2 653
|
0,94%
|
2
|
Псков
|
3 036
|
0,82%
|
2
|
Иркутск
|
2 811
|
0,73%
|
2
|
Тула
|
3 657
|
0,73%
|
1
|
Владимир
|
3 033
|
0,67%
|
1
Те, кто путешествовал по России, отдавали предпочтения отелям — на них пришлось почти 65% бронирований. На втором месте по популярности из типов размещения — апартаменты, с долей 9,6%. Далее по востребованности следуют хостелы (8,2%), мини-отели (7,5%) и гостевые дома (6,2%).
Наиболее популярны были отели категории «три звезды», которые составили 36% в общем объёме бронирований. Такая же доля пришлась на объекты без «звёзд». В 15% случаев бронировали отели уровня «четыре звезды», в 10% случаев — категории «две звезды». На категории «пять звёзд» и «одна звезда» пришлось примерно по 1,5% бронирований.
Топ-10 стран, где чаще всего бронировали отели в 2022 году:
|
Город
|
Средний чек за ночь
|
Доля в бронированиях среди зарубежных направлений
|
Среднее количество ночей
|
Республика Беларусь
|
3 798
|
34,36%
|
2
|
Турция
|
5 910
|
16,35%
|
4
|
Казахстан
|
5 385
|
7,79%
|
3
|
Армения
|
6 487
|
5,14%
|
3
|
Узбекистан
|
5 361
|
4,55%
|
3
|
Грузия
|
4 508
|
3,27%
|
4
|
ОАЭ
|
15 280
|
2,82%
|
4
|
Финляндия
|
11 122
|
2,36%
|
1
|
Италия
|
10 735
|
1,88%
|
3
|
Азербайджан
|
7 020
|
1,71%
|
4
Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 3 798 рублей за ночь. В Турции средний чек за ночь составляет 5 910 рублей, а средний срок проживания — четыре ночи.
Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2022 году через сервис Туту. Из европейских стран в топ-10 попали Финляндия и Италия, а из далёких тёплых направлений — Объединённые Арабские Эмираты.
Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 4 ночи) бронируют отели в Турции, Армении, Грузии, ОАЭ и Азербайджане. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси (в среднем на две ночи) и Финляндии (на одну ночь).
Те, кто путешествовали за рубеж, также всем типам размещений предпочитали отели — на них пришлось почти 90% бронирования. Далее по востребованности следовали курорты (2,9%), хостелы (2,5%), апарт-отели (1,5%) и бутик-отели (1,1%). Наиболее популярны были отели категории «три звезды» (35% спроса) и «четыре звезды» (26%).