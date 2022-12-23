Общество

Председатель Псковского облсовпрофа получил благодарность от Союза машиностроителей РФ

Председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова наградили благодарностью Союза машиностроителей России за помощь в поддержке жизнеобеспечения и снабжения товарами первой необходимости Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Это благодарность не только для меня, а для всей нашей профсоюзной команды. Благодарим за оценку нашей работы. Сейчас, в это сложное время, нам всем очень важно осознавать свою сопричастность, быть в единстве со всей страной, максимально помогать тем, кто сегодня выполняет свой долг, защищая Отечество. Профсоюзы всегда были и будут с людьми труда, с армией, со своим народом! В самое тяжёлое время мы будем продолжать оказывать помощь и поддержку!» - отметил Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что Игорь Иванов совместно с коллегами, председателями областных отраслевых профсоюзных организаций, передал технику военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.