Общество

Светлана Мельникова: Профессионализм Жанны Малышевой помогал в поиске нужных решений

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова от имени коллектива учреждения выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким заместителя директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Жанны Малышевой в связи с ее внезапным уходом из жизни.

«Жанна Николаевна была ярким и чрезвычайно душевным человеком, которая притягивала людей своей искренностью и добротой. Ее улыбка и неповторимый взгляд располагали, согревали и наполняли сердца друзей и партнеров по работе теплом и особым внутренним светом», – отметила Светлана Мельникова.

О Жанне Малышевой навсегда останутся только светлые воспоминания, подчеркнула она.

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«Общение с ней как с профессионалом своего дела всегда было плодотворным, помогало ориентироваться в поиске нужных решений. Незаурядные лидерские качества стали залогом признания ее высоких заслуг и авторитета среди работников культурной сферы Псковской области», - заключила Светлана Мельникова.