Общество

Профсоюзы выразили соболезнования в связи со смертью Жанны Малышевой

Псковский областной совет профессиональных союзов выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью экс-председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Жанна Малышева. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Вчера профсоюзное движение понесло невосполнимую утрату! Скоропостижно ушёл из жизни наш друг и надёжный товарищ, заместитель директора по развитию и продвижению Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" Жанна Малышева. Мы сегодня не можем это принять. Ещё вчера мы реализовывали совместные проекты в области культуры и регионального туризма, проводили встречи, круглые столы, дискуссии. Благодаря активной позиции и любви Жанны Николаевны к Псковскому краю, к людям у нас появилось рабочее соглашение с музеем-заповедником, мы участвовали в грантовой деятельности, обменивались туристами», - рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он напомнил, что на последнем заседании совета Псковского облсовпрофа Жанна Малышева была отмечена одной из главных региональных профсоюзных наград - дипломом за содружество с профсоюзами.

«У Жанны Николаевны всегда был позитивный, тактичный, профессиональный настрой. С этим человеком было комфортно, душевно спокойно и хорошо, - отметил Игорь Иванов. - Нам будет очень не хватать вас, Жанна Николаевна. Покойтесь с миром. Профсоюзы Псковской области и я лично выражаю всем родным и близким искренние соболезнования».