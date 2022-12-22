Общество

Новогодний патруль «проверил» прокуратуру Псковской области

С «проверкой» в прокуратуру Псковской области пришли Дед Мороз, Снегурочка, кикимора и Баба Яга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в совете по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской думе.

Сказочные герои проверили соблюдение «новогоднего правопорядка», отметили самых подготовленных и призвали поспешить тех, кто ещё не заручился праздничным настроением. К «нарушителям» были применены меры реагирования в виде объятий кикиморы и воспитательной беседы от Бабы Яги.

В завершение участники выразили признательность работникам прокуратуры за укрепление законности и правопорядка на территории области и поздравили с наступающими праздниками, пожелав, прежде всего, крепкого здоровья, новых успехов в работе, благополучия и процветания.

«Каждый день сотрудники прокуратуры противодействуют преступности и коррупции, обеспечивают соблюдение прав и свобод граждан. Именно поэтому тем, кто неустанно работает на благо жителей города и области, мы желаем встретить новогодние праздники в кругу самых близких и родных, желаем им домашнего тепла, уюта и взаимопонимания», - рассказала помощник председателя совета по молодёжной политике при Псковской городской думе Арина Колосова.