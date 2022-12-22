Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о «профсоюзных» итогах 2022 года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Итоги 2022 года сегодня подведет председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Каким уходящий год был для псковских профсоюзов? Как на их работа сказалась спецоперация и частичная мобилизация? Какие планы наметил облсовпроф на следующий год? Как будет работать Профсоюзная карта скидкой в Псковской области? Подробнее об этом с гостем студии побеседует Дмитрий Иванов.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.