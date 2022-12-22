Общество

Передозировка рыбьим жиром ведёт к облысению и депрессии, выяснили учёные

Передозировка рыбьим жиром может привести к весьма неприятным последствиям, выяснила международная группа ученых.

Несмотря на то, что омега-3-кислота полезна для здоровья, нужно следить за соблюдением нормы этого БАДа, цитирует слова экспертов RuNews24.

Ученые провели исследование на грызунах. Лабораторным мышам к обычному рациону добавили омегу-3, которая входит в состав рыбьего жира.

Спустя некоторое время исследователи обратили внимание, что некоторые мыши потеряли до 20% шерстяного покрова, это достаточно высокий процент. Кроме этого, грызуны набрали вес.

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports, ученые также выяснили, что прием рыбьего жира вызывает депрессивные состояния. При этом в группу риска входят люди в возрастной категории 65+.