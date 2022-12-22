Общество

Новая команда управления Псковского облсовпрофа прошла экватор – Игорь Иванов

Новая команда управления Псковского облсовпрофа прошла экватор, отработав два с половиной года. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«8 декабря у нас прошел экватор – 2,5 года с момента избрания председателя Псковского облсовпрофа, новых коллегиальных руководящих органов, когда пришла новая команда управления. То есть мы работаем более 2,5 лет», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что новая команда заняла руководящие должности «не в самый простой период» - на него пришёлся разгар пандемии коронавируса, начало специальной военной операции.

Помимо этого, по словам Игоря Иванова, некоторые члены профсоюза были критично настроены к новому руководству, с такими людьми пришлось находить диалог. Также он отметил, что проблемы возникали в системе социального партнёрства.

«К 2020 году мы подошли с тем, что у нас был практически разрушен институт социального диалога и социального партнёрства. Не было контакта с законодательной и исполнительной властью, не работала областная трёхсторонняя комиссия, я уже не говорю про муниципальные. Такие же проблемы возникали с нашими коллегами в Москве, с Федерацией независимых профсоюзов России», - добавил Игорь Иванов.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация улучшилась – в пандемию профсоюзы работали над выплатами врачам, следили за исполнением коллективных договоров, профсоюзные здравницы смогли справиться с финансовыми трудностями, социальное партнёрство в регионе налаживается, в том числе на уровне региональной власти, профсоюзы оказывают всевозможную помощь участникам спецоперации.