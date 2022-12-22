Общество

Накрыть новогодний стол без усилий: лайфхаки для псковичей

До Нового года осталось чуть больше недели, предпраздничная суета все больше и больше закручивает псковичей в свой вихрь. Люди толпами и с огромными тележками бегают по магазинам, набивая их горошком, колбасой и многими другими продуктами к праздничному столу. Что делать, если вы совсем ничего не успеете? Псковская Лента Новостей совместно с «Псковским мясокомбинатом» делится полезным лайфхаком для псковичей.

Можно ли накрыть новогодний стол, прилагая минимум усилий? Конечно, можно, и помогут в этом полуфабрикаты, которые каждая псковичка сможет найти в магазинах «Бизон».

Идеально для новогоднего стола подойдут диетические котлеты от «Псковского мясокомбината». Котлеты можно подать как с картофелем, так и с овощами, чтобы вы могли отметить уходящий старый год и встретить новый.

Если хотите добавить немного колорита в ваш праздник, то советуем приобрести свиные ребрышки в маринаде «Корридо». Паприка, перец черный, томат, чеснок, перец чили, горчица и кориандр добавят мексиканского настроения под бой курантов. А самое главное, для приготовления понадобится только духовка и ребра.

Ну и, конечно же, самым сочным горячим могут быть только колбаски для жарки. Это блюдо хорошо тем, что его можно есть как с гарниром, так и самостоятельно, макая в соус и наслаждаясь пряным вкусом. Для домашних посиделок с родными под Новый год можно взять колбаски «Домашние», состоящие из свинины и говядины – просто и со вкусом! А для большого количества друзей и гостей советуем присмотреться к «Деревенским» - куриное филе, шпик, лук, специи и чеснок именно то, что нужно для дружеского стола.

«Бизон»! «С нами вкуснее!»

https://pskovmasoprom.ru/

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