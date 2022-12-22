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Российские травматологи удалили шестой палец на ноге ребёнка

Подмосковные травматологи удалили шестой палец на ноге мальчика. Ребёнок страдал от врождённой патологии, которая мешала ему ходить.

Полуторогодовалого ребёнка с лишним мизинцем на ступне успешно прооперировали врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, сообщает Telegram-канал Baza.

Они удалили шестой палец и провели специальную операцию на сустав, который испытывал двойную нагрузку из-за патологии.

Сам мальчик страдал от полидактилии — это врождённый и, как правило, наследственный порок развития, который характеризуется дополнительными пальцами на кистях или стопах.