Общество

Разработку концепции развития дальнего Запсковья заказали в УГХ Пскова

Разработку концепции развития дальнего Запсковья заказали в управлении городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

«У нас вообще проблема – микрорайоны Павшино, Силово-Медведово – это всё город Псков. По сути, это названия деревень, а там уже целые улицы, и все улицы без названий. Мы на следующем заседании комиссии по ЖКХ будем рассматривать этот вопрос. Мы написали в УГХ и попросили, чтобы они нам перспективы, концепцию развития округа подготовили. Как они видят, когда дорожная сеть у нас будет нормальной, когда автобусы пойдут, когда мы освещение там сделаем. Потому что эта большая территория, от улицы Инженерной до объездной – это всё частный сектор, город Псков, где на сегодняшний день всё очень расстроилось», - рассказал Денис Иванов.

Он напомнил, что сегодня в ходе очередной сессии Псковской городской Думы депутаты поддержали решение назвать одну из безымянных улиц в микрорайоне Павшино в честь героя, погибшего на Украине.

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По мнению депутата, работа по увековечиванию памяти погибших военнослужащих должна быть продолжена.