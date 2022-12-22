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Общество

«Хайпожоры»: Итоги 2022 года — перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 декабря. Главная тема выпуска - итоги 2022 года: перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года.