Общество

«Обратный отсчет»: Игорь Иванов о «профсоюзных» итогах 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 декабря. Итоги 2022 года подвел председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Каким уходящий год был для псковских профсоюзов? Как на их работа сказалась спецоперация и частичная мобилизация? Какие планы наметил облсовпроф на следующий год? Как будет работать Профсоюзная карта скидкой в Псковской области? Подробнее об этом с гостем студии побеседовал Дмитрий Иванов.