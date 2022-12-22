Общество

Фильтры для спецтехники: типы и характеристики

Фильтры для спецтранспорта выполняют значимую задачу в реализации спецтехникой прямых функций и гарантируют его надлежащее функционирование. Их своевременная замена гарантирует надёжность оборудования, позволяет увеличить срок его эксплуатации и снизить вероятность поломок, приводящих к необходимости проведения ремонтных работ. Купить разные типы фильтров для спецтранспорта можно на сайте filter-part.ru. Компания осуществляет доставку в любую точку России качественных аналогов и оригиналов фильтров. Опытные менеджеры подберут подходящие фильтры для технического обслуживания.

Фото: filter-part.ru

Виды фильтрующих элементов и их отличительные особенности

Фильтры необходимы для обеспечения надёжной работоспособности такого спецтранспорта, как погрузчики, манипуляторы, а также бульдозеры, комбайны, минитракторы. В тяжёлой технике применяются различные типы, отличающиеся друг от друга не только конструктивными особенностями, но также особенностями эксплуатации. Прежде всего, это следующие фильтры:

масляные типы;

воздушные варианты;

гидравлические модели;

топливные;

трансмиссионные;

для кондиционеров.

Сейчас без фильтров определённого вида не обходится ни одна спецтехника, так как фильтрация отдельных узлов необходима для надёжной работы.

Масляные фильтры обеспечивают необходимую степень очищения рабочего масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания. Их использование дают возможность снизить скорость естественного износа комплектующих двигателя, сохраняет заданную структуру смазки. Гидравлика предназначается для защиты гидросистемы от металлических включений, способных попасть в нее вследствие трения между узлами. Топливные фильтры обеспечивают очищение от частиц грязи, коррозии и других примесей, которые могли попасть в горючее, особенно при транспортировке.

Фильтры для кондиционеров предоставляют возможность чистить воздух в салоне автомобиля. Воздушные комплектующие очищает воздух мотора от пыльных и абразивных частиц и токсичных газообразных примесей.

Фильтрация в подобных устройствах может осуществляться как сквозь металлическую сетку, так и с помощью натуральных или искусственных волокон.

Выбирая подходящий фильтр, помимо его типа, важно принимать во внимание степень очистки, в частности, грубой или тонкой очистки, а также прочие эксплуатационные характеристики.

Компания Filter-Part предлагает разные виды фильтров для спецтранспорта по доступным ценам. Здесь гарантируют достойное качество деталей, надёжностью и функциональность. Если вам нужна консультация по видам и характеристикам фильтров, а также помощь в выборе, обращайтесь к специалистам магазина.

Источник: Filter-Part