Общество

«Поезд Деда Мороза» из Великого Устюга приедет в Псковскую область

В Псковскую область из Великого Устюга приедет «Поезд Деда Мороза». 29 декабря в 09.00 передвижная резиденция Деда Мороза прибудет в Великие Луки, а 30 декабря в 09.00 — на станцию Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Юных гостей и их родителей на вокзалах у «Поезда Деда Мороза» ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу новогодней сказки. Все желающие могут принять участие в мероприятии, но вход может быть ограничен при заполнении перрона.

Уже три месяца Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по всей России на новогоднем поезде, специально подготовленном ОАО «Российские железные дороги». Общая протяженность маршрута составляет более 33 тыс километров. С 27 декабря по 8 января на Октябрьской железной дороге участниками общероссийского проекта «Поезд Деда Мороза» станут как города, в прошлом году уже принимавшие у себя сказочный состав — это Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, так и новые города — Тверь, Великие Луки, Чудово, Выборг, Сортавала, Волхов, Тихвин.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по городам России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.