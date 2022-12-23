Общество

Россияне перечислили свои самые необдуманные покупки в 2022 году

Своими наибольшими безрассудствами в уходящем году россияне чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюблённости. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюблённость или вступление в брак.

3% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. 2% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе.

Каждый пятый (20%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и прочее.

Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (51%), тогда как среди представителей сильного пола — только 44%.

В среднем же 47% россиян в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.