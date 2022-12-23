Общество

Морозы сменятся оттепелью на Северо-Западе России

Морозы сменятся оттепелью на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе рабочая неделя стартует холодной погодой. А со среды под влиянием атлантического циклона в регионе начнутся снегопады, на юге переходящие в дожди, и потеплеет на севере до −3…−8˚С, в южной части – до −1…+4˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Санкт-Петербурге будет идти снег, переходящий в дожди, и только в понедельник вероятность осадков невелика. Днём в начале недели −3…−6˚С, затем потеплеет до 0…+3˚С.

В Москве днём во вторник начнёт сказываться влияние тёплого фронта, несущего атлантический воздух, так что пойдёт снег, в конце рабочей недели вперемешку с дождем. Температура повысится с −4…−7˚С в понедельник до −1…+2˚С – в пятницу.