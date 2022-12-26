Врач рассказал, как не получить травму при падении на льду

Чтобы в гололед не упасть и не получить травму, нужно выполнять несколько простых правил: ходить надо медленно, а корпус при ходьбе должен быть наклонен немного вперед, ноги — слегка согнуты в коленных суставах — так спускаются альпинисты с горы. Если вам не повезло и вы уже падаете, есть правила, чтобы смягчить последствия, сообщил врач травматолог-ортопед клиники «МЕДСИ на Ленинском проспекте» Юрий Коромыслов.
«При ходьбе в гололед руки должны быть свободными, для того чтобы они помогли удержать равновесие. Обувь стоит выбирать удобную, с нескользкой подошвой. При сильной гололедице можно взять с собой лыжные палки, а лучше палки для скандинавской ходьбы», — рассказал врач агентству «Прайм».
Травматолог перечислил также правила, которые помогут не травмироваться при падении, если оно все же произошло:
Если добрались самостоятельно до дома, то необходимо приложить холод на место травмы, принять обезболивающее, придать конечности покой: руку повесить на платок через шею, ногу уложить на кровать с небольшой подушкой под коленом. При наличии отека, резкой боли нужно обязательно обратиться в травмпункт на обследование.
Особо стоит обратить внимание на травмы головы. «При сильном ударе, потере сознания даже на мгновение, необходимо немедленно показаться врачу», — предупредил травматолог-ортопед.