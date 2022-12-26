Общество

Врач рассказал, как не получить травму при падении на льду

Чтобы в гололед не упасть и не получить травму, нужно выполнять несколько простых правил: ходить надо медленно, а корпус при ходьбе должен быть наклонен немного вперед, ноги — слегка согнуты в коленных суставах — так спускаются альпинисты с горы. Если вам не повезло и вы уже падаете, есть правила, чтобы смягчить последствия, сообщил врач травматолог-ортопед клиники «МЕДСИ на Ленинском проспекте» Юрий Коромыслов.

«При ходьбе в гололед руки должны быть свободными, для того чтобы они помогли удержать равновесие. Обувь стоит выбирать удобную, с нескользкой подошвой. При сильной гололедице можно взять с собой лыжные палки, а лучше палки для скандинавской ходьбы», — рассказал врач агентству «Прайм».

Травматолог перечислил также правила, которые помогут не травмироваться при падении, если оно все же произошло:

Следует прижать подбородок к груди, что даст возможность не удариться затылком об лед. Нужно сгруппироваться — втянуть голову, прижать локти к корпусу, согнуть колени. Не стоит выставлять прямые руки вперед — можно сломать кости предплечья или кисти. В процессе падения лучше постараться упасть на бок и перекатиться. Стараться не упасть на ягодицы, это может избежать травму копчика. Если падение происходит вперед, руки стоит держать полусогнутыми. Напрячь мышцы. Это защитит кости, суставы и внутренние органы от переломов, вывихов и ушибов.

«Прислушайтесь к своим ощущениям. Вставать можно, только если нет острой боли. Если она есть, нужно позвать на помощь других людей. Ведь, вставая, можно снова упасть и усугубить травму», — напомнил Юрий Коромыслов.

Если добрались самостоятельно до дома, то необходимо приложить холод на место травмы, принять обезболивающее, придать конечности покой: руку повесить на платок через шею, ногу уложить на кровать с небольшой подушкой под коленом. При наличии отека, резкой боли нужно обязательно обратиться в травмпункт на обследование.

Особо стоит обратить внимание на травмы головы. «При сильном ударе, потере сознания даже на мгновение, необходимо немедленно показаться врачу», — предупредил травматолог-ортопед.