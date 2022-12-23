Общество

Россиян предупредили о штрафе за неубранный снег

За неубранный снег на территории дачного поселка могут выписать штраф до 400 тысяч рублей, сообщил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Согласно российским правилам пожарной безопасности, дороги общего пользования должны содержаться в таком состоянии, чтобы машины экстренных служб всегда могли по ним проехать. Если улица в дачном поселке завалена снегом, то ответственному юридическому лицу могут выписать штраф до 400 тысяч рублей, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

«По правилам пожарной безопасности, которые были приняты в начале 2020 года, все дороги общего пользования, включая дороги внутри закрытых коттеджных поселков и садоводческих товариществ, должны очищаться от снега зимой. Это важно, даже если никто зимой в дачный поселок не ездит, потому что в доме, где нет людей, тоже может возникнуть пожар. Дороги должны быть свободными, чтобы могла проехать пожарная машина или скорая. По нормативам Московской области, например, высота снежного покрова на дороге не должна превышать пяти сантиметров. Если на дороге сугробы, то придется платить штраф до 400 тысяч рублей», – уточнил Федор Мезенцев.

Несмотря на то, что наказание за неубранный снег предусмотрено для юридических лиц, расходы все равно лягут на плечи дачников, считает эксперт. По его словам, средства на уплату штрафа, наложенного на СНТ, берутся из членских взносов владельцев земельных участков.

«За очистку дорог в деревнях отвечает муниципалитет. За очистку дорог в СНТ отвечает правление поселка или управляющая компания. Дачник не обязан расчищать дороги, для него никакого штрафа не будет. Но если штраф будет выписан на юридическое лицо – на СНТ или управляющую компанию – эти 400 тысяч рублей штрафа так или иначе лягут на плечи дачника, поскольку будут уплачены из членских взносов», – уточнил Федор Мезенцев.