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Общество

День войск ПВО отмечают в России 26 декабря

26.12.2022 08:35|ПсковКомментариев: 0

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ отмечают свой день рождения 26 декабря.

Каждый род войск ведёт своё начало с определённого исторического момента, связанного с очередным этапом развития вооружённых сил, в свою очередь наступившего с появлением новых видов вооружения, сообщает calend.ru.

Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от неё. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня этот род войск носит название войск ПВО Сухопутных войск России.

Защита от нападения с воздуха обеспечивается двумя родами войск: войсками ПВО-ПРО ВКС и войсками ПВО Сухопутных войск. У этих двух родов войск общее назначение (защита воздушного пространства путём заблаговременного обнаружения средств воздушного нападения потенциального противника и их уничтожение), однако разные задачи. Войска ПВО-ПРО обеспечивают защиту воздушного пространства страны, а войска ПВО Сухопутных войск обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов при осуществлении военных операций.

Впервые серьёзная необходимость в создании подразделений, обеспечивающих прикрытие общевойсковых соединений с воздуха, стала очевидной в годы Первой мировой войны. В связи с этим, (13) 26 декабря 1915 года вышел приказ начальника штаба верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых лёгких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. Эту дату и принято считать днём основания войск ПВО Сухопутных войск России. Соответствующий приказ министра обороны РФ вышел в феврале 2007 года.

Современные войска ПВО Сухопутных войск России способны надёжно прикрывать войсковые соединения от средств воздушного нападения противника, обеспечивая их уверенное поражение на разном удалении и на разных высотах вплоть до стратосферы вне зависимости от скорости цели и погодных условий и времени суток. Для этой цели войска располагают современными средствами обнаружения целей и их уничтожения. На вооружении войск ПВО Сухопутных войск стоят современные радиолокационные системы, зенитные ракетные, артиллерийские, пушечно-ракетные и переносные комплексы. Их надёжность, точность и эффективность признаны во всём мире, а названия известны многим специалистам: «Оса», «Стрела», «Игла», «Круг», «Куб», «Бук», «Тор», «Шилка», «Тунгуска», «Панцирь», «С-300».

Спрос на рынке вооружений на российские системы ПВО всегда был очень высоким, а имя концерна «Алмаз-Антей», ведущего разработки систем вооружения ПВО, известно во всём мире.

Подготовкой офицеров для войсковой ПВО занимается Военная академия войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А. М. Василевского, а младших специалистов готовят в учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.

Дальнейшее развитие войсковой ПВО продолжается путём введения в эксплуатацию новых систем и технических разработок. Совершенствование комплексов РЛС и ЗРК направлено на сокращение времени обнаружения и поражения целей, расширение зоны поражения, повышение точности, мобильности, автономности и скрытности.

Теги: #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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