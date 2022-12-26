Общество

Псковичи назвали свои главные профессиональные цели на 2023 год

Главными профессиональными целями на 2023 год псковичи чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 16% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Еще 14% хотят пройти обучение - например, закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Повысить профессионализм видят своей главной задачей на будущий рабочий год 8% псковичей, открыть или расширить бизнес - 3%, освоить новые обязанности - 2%. 1% намерен закончить проект.

О других профессиональных целях рассказали 6% опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и другие.

Вопреки карьерным рекомендациям, не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 27% псковичей.

Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хотят того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.

В этом году работающие практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка.