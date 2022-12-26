Общество

Жители Псковской области оценили 2022 год с точки зрения карьеры

Треть респондентов, живущих в Псковской области (29%), рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го: никаких существенных отличий в плане трудоустройства и карьеры. В разрезе профессий аналогичного мнения придерживаются сразу 40% респондентов, работающих в сфере безопасности, 36% - из автомобильного бизнеса, по 33% - из транспортно-логистической сферы и сферы административного персонала. Примечательно, что это выше средних российских показателей на 3%, а петербургских на 1%.

Инфографика: hh.ru

Остальные опрошенные так или иначе почувствовали перемены. Так, 12% жителей Псковской области считают, что в плане карьеры и работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. При этом в среднем по стране доля таких ответивших такая же - 12%. В разрезе сфер лучше, чем год и два года назад себя чувствуют представители сферы туризма и ресторанов (16%), а также строители (15%). Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Еще 8% опрошенных признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при этом хуже, чем 2021 год. Такого мнения придерживаются сразу 17% маркетологов, 15% представителей сферы искусства и медиа, по 13% - среди рабочего персонала и HR-менеджеров.

Показательно, что лишь 5% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун. Наиболее часто такие респонденты встречаются среди экспертов по консультированию и консалтингу (10%). При этом сразу 46% участников опроса затруднились дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.

47% опрошенных признались, что в течение 2022 года в их должности не произошло изменений – они остались на прежней позиции. 5% отметили, их должность переформулировали без изменения функционала. 6% опрошенных в 2022 году смогли добиться повышения: чаще всего таких респондентов можно встретить среди HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче сырья (11%) и среди ИТ-специалистов (10%).

Понижение в должности в 2022 году коснулось 5% россиян. Чаще всего с этим сталкивались респонденты из сферы рабочего персонала (11%) и госслужащие (10%).

Кроме того, 22% респондентов сообщили, что их сократили на работе. Чаще прочих под сокращение попадали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%). Среди разных регионов с сокращениями чаще всего сталкивались жители Москвы (28%), Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), а также Новосибирской области (24%).