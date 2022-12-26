Общество

Световые столбы сфотографировал псковский астроном-любитель

Световые столбы запечатлел астроном-любитель, руководитель псковского планетария Владимир Колпаков. Снимком он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков

«Приезжаешь вечером домой, а там такая красота! Световые столбы во всей красе», - прокомментировал он.

Световой столб - визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света). Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.