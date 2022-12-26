Колядование и обжорный ряд: опубликована программа гуляний «Полистовские Святки»

Полистовский заповедник приглашает на святочные гуляния «Полистовские Святки» 5 января. Мероприятие пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района, начало в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
«Зимние святки – время от Нового года до Крещения – одно из самых чудесных и таинственных в году. Мы предлагаем подготовиться к встрече Рождества в настоящей русской деревне, где хранят традиции и тепло встречают гостей даже студеной зимой», - рассказали в заповеднике.
Из Пскова будет организован бесплатный трансфер. Отъезд 5 января в 8:30, возвращение, ориентировочно, в 21:00. Количество мест ограничено. Для записи можно звонить по телефону: 222-777 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 до 29 декабря.
Программа мероприятия:
- прогулка на снегоходах (потребуется купить билет),
- сборные экскурсии в музей крестьянского быта (потребуется купить билет),
- сборные экскурсии в экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони»,
- святочные игры, зимние деревенские игры, костёр, кордон Полистовского заповедника.
В программе могут быть изменения.