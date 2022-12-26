Общество

Россиянам рассказали, в каком количестве можно есть имбирное печенье

Не более 50 грамм имбирного печенья в день рекомендуют есть специалисты.

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Выпечка чаще всего украшается красивой глазурью белого или другого цвета. В 100 граммах продукта содержится 389,2 кКал, а также 6,1 г белков, 11,6 г жиров и 66,4 г углеводов. Однако в имбирном печенье есть множество полезных эфирных масел, сообщает RuNews24 со ссылкой на Food.ru.

Имбирь укрепляет иммунитет и повышает аппетит, а также согревает. Имбирное печенье не стоит есть аллергикам и детям до трёх лет. Домашнюю выпечку можно хранить на протяжении нескольких дней, однако такое печенье быстро черствеет.

Магазинная выпечка дольше хранится, около месяца. Имбирное печенье в Средневековье использовали в качестве лекарства.