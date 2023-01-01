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Общество

МТС перечислил книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона

02.01.2023 10:10|ПсковКомментариев: 0

Книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона, перечислили в МТС. Подборку Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе компании.

«Каждый ребенок рад стать участником приключений — пусть даже вымышленных, на страницах книг. Наша подборка произведений позволит юным читателям отправиться в новые миры и вместе с персонажами пережить захватывающие авантюры», – отметили в компании.

Все книги можно найти в сервисе «Строки» от МТС, а читать их можно прямо на смартфоне.

  • «Рождественский поросенок», Джоан Роулинг

Джоан Роулинг известна многим как автор серии книг о Гарри Поттере, но в библиографии писательницы есть и другие произведения для детей. Среди них — трогательная рождественская сказка про семилетнего мальчика Джека. Герой отправляется в Страну Потерь на поиски своей любимой игрушки, поросенка по имени Пок. Джека ждут нелегкие испытания, но, согласитесь, мы готовы пойти на все ради верного друга, даже если он плюшевый.

  • «Как приручить дракона», Крессида Коуэлл

Вы наверняка знакомы с мультипликационной трилогией «Как приручить дракона», но не все знают, что в основу сюжета легла одноименная книга британской писательницы Крессиды Коуэлл. Именно она сочинила историю про далекий остров Олух, где каждый викинг должен был поймать себе дракона, а затем его приручить. Герои книги и внешне, и по темпераменту немного отличаются от анимационных, но они не менее забавные и обаятельные, а главное — так же стремятся к приключениям. К слову, иллюстрации к книге Коуэлл создала сама.

  • «Детектив Энола Холмс», Серена Бласко

Энола Холмс — главная героиня серии комиксов французской художницы Серены Бласко. У Энолы есть два знаменитых брата — Шерлок и Майкрофт Холмс. В день, когда пропадает их мать, они отказываются помогать сестре в поисках. Тогда девушка начинает собственное расследование. Каждая страница комикса — это не только увлекательные головоломки и секретные шифры, но еще и произведение акварельного искусства.

  • «Кошмарный алфавит», Нил Гейман

Английский писатель-фантаст Нил Гейман решил взглянуть на знакомую нам с детства азбуку с другой стороны. Автор пошел нестандартным путем и превратил изучение алфавита в опасное и очень увлекательное путешествие: мальчик и девочка попадают в канализацию, где встречают троллей, страшных бук и коварных пиратов. История захватывает, а необычные и атмосферные иллюстрации от Гриза Гримли притягивают взгляд.

  • «Книга искателя приключений», Тедди Кин

Книга Тедди Кина — практическое пособие для юных путешественников, а также их родителей. На страницах вы найдете множество полезных советов — для тех, кто отправляется на Северный полюс, и для тех, кто собирается ночевать на природе в палатке. В книге много интересных фактов о флоре и фауне самых отдаленных уголков планеты, подробных реалистичных иллюстраций и, конечно же, забавных и захватывающих дух историй. После прочтения так и хочется самому отправиться на поиски приключений.

  • «Как победить вампира», Мартин Видмарк

Мартин Видмарк — популярный шведский писатель. Своей миссией он считает вернуть детям любовь к чтению, с чем он прекрасно справляется. По сюжету девочка Нелли Рапп и ее верный пес Лондон отправляются в гости к таинственному дяде Ганнибалу. Там они узнают о существовании секретной академии, а также монстров и агентов, которые защищают людей. Теперь и Нелли предстоит поступить в академию и выполнить опасное задание.

  • «Хроники темных времен», Мишель Пейвер

«Хроники темных времен» — цикл романов, который принес современной английской писательнице Мишель Пейвер мировую известность. Ее романами зачитываются и дети, и взрослые. Мишель признавалась, что с самого детства питала особую страсть к волкам. Именно поэтому одним из главных героев «Хроник» стал волк. Книга «Брат мой Волк» — первая в цикле и повествует о приключениях двенадцатилетнего мальчика Торака в бескрайней первобытном Лесу.

  • «Герои Олимпа», Рик Риордан

«Герои Олимпа» — цикл подростковых фэнтезийных романов, который стал продолжением знаменитой серии про Перси Джексона. Рик Риордан создал необычных персонажей — современных греческих полубогов. Сюжет цикла «Герои Олимпа» сосредоточен вокруг так называемого пророчества. Согласно нему, семеро полубогов должны объединиться и не допустить пробуждения богини земли Геи. Первую книгу серии включили в список «Лучших художественных произведений для молодежи».

  • «Маленький оборотень», Корнелия Функе

«Маленький оборотень» — добрая сказка от автора знаменитой трилогии «Чернильное сердце», писательницы и иллюстратора Корнелии Функе. В центре сюжета — история девятилетнего Чудика и его подруги Лины. Как-то вечером они возвращались из кино и по дороге мальчика укусило странное существо — то ли волк, то ли собака. Но что самое поразительное — спустя время глаза Чудика пожелтели, а лицо покрылось шерстью... Мальчик стал оборотнем! Теперь ему предстоит выяснить, как снова превратиться в человека. Книги писательницы отмечены многими престижными премиями.

  • «Спайдервик. Хроники», Холли Блэк

Серия приключенческих романов американской писательницы Холли Блэк. Вместе с писателем и художником Тони ДиТерлицци они сочинили историю про таинственный особняк Спайдервик, которая завоевала огромную популярность у читателей по всему миру. Здесь есть все составляющие классического фэнтезийного романа: и таинственная комната, и грифоны, и эльфы, и лесные духи, и, конечно, головокружительные приключения и опасные передряги. Холли Блэк была удостоена нескольких престижных премий за достижения в литературе для подростков.

Теги: #книги #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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