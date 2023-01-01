Общество

МТС перечислил книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона

Книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона, перечислили в МТС. Подборку Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе компании.

«Каждый ребенок рад стать участником приключений — пусть даже вымышленных, на страницах книг. Наша подборка произведений позволит юным читателям отправиться в новые миры и вместе с персонажами пережить захватывающие авантюры», – отметили в компании.

Все книги можно найти в сервисе «Строки» от МТС, а читать их можно прямо на смартфоне.

«Рождественский поросенок», Джоан Роулинг

Джоан Роулинг известна многим как автор серии книг о Гарри Поттере, но в библиографии писательницы есть и другие произведения для детей. Среди них — трогательная рождественская сказка про семилетнего мальчика Джека. Герой отправляется в Страну Потерь на поиски своей любимой игрушки, поросенка по имени Пок. Джека ждут нелегкие испытания, но, согласитесь, мы готовы пойти на все ради верного друга, даже если он плюшевый.

«Как приручить дракона», Крессида Коуэлл

Вы наверняка знакомы с мультипликационной трилогией «Как приручить дракона», но не все знают, что в основу сюжета легла одноименная книга британской писательницы Крессиды Коуэлл. Именно она сочинила историю про далекий остров Олух, где каждый викинг должен был поймать себе дракона, а затем его приручить. Герои книги и внешне, и по темпераменту немного отличаются от анимационных, но они не менее забавные и обаятельные, а главное — так же стремятся к приключениям. К слову, иллюстрации к книге Коуэлл создала сама.

«Детектив Энола Холмс», Серена Бласко

Энола Холмс — главная героиня серии комиксов французской художницы Серены Бласко. У Энолы есть два знаменитых брата — Шерлок и Майкрофт Холмс. В день, когда пропадает их мать, они отказываются помогать сестре в поисках. Тогда девушка начинает собственное расследование. Каждая страница комикса — это не только увлекательные головоломки и секретные шифры, но еще и произведение акварельного искусства.

«Кошмарный алфавит», Нил Гейман

Английский писатель-фантаст Нил Гейман решил взглянуть на знакомую нам с детства азбуку с другой стороны. Автор пошел нестандартным путем и превратил изучение алфавита в опасное и очень увлекательное путешествие: мальчик и девочка попадают в канализацию, где встречают троллей, страшных бук и коварных пиратов. История захватывает, а необычные и атмосферные иллюстрации от Гриза Гримли притягивают взгляд.

«Книга искателя приключений», Тедди Кин

Книга Тедди Кина — практическое пособие для юных путешественников, а также их родителей. На страницах вы найдете множество полезных советов — для тех, кто отправляется на Северный полюс, и для тех, кто собирается ночевать на природе в палатке. В книге много интересных фактов о флоре и фауне самых отдаленных уголков планеты, подробных реалистичных иллюстраций и, конечно же, забавных и захватывающих дух историй. После прочтения так и хочется самому отправиться на поиски приключений.

«Как победить вампира», Мартин Видмарк

Мартин Видмарк — популярный шведский писатель. Своей миссией он считает вернуть детям любовь к чтению, с чем он прекрасно справляется. По сюжету девочка Нелли Рапп и ее верный пес Лондон отправляются в гости к таинственному дяде Ганнибалу. Там они узнают о существовании секретной академии, а также монстров и агентов, которые защищают людей. Теперь и Нелли предстоит поступить в академию и выполнить опасное задание.

«Хроники темных времен», Мишель Пейвер

«Хроники темных времен» — цикл романов, который принес современной английской писательнице Мишель Пейвер мировую известность. Ее романами зачитываются и дети, и взрослые. Мишель признавалась, что с самого детства питала особую страсть к волкам. Именно поэтому одним из главных героев «Хроник» стал волк. Книга «Брат мой Волк» — первая в цикле и повествует о приключениях двенадцатилетнего мальчика Торака в бескрайней первобытном Лесу.

«Герои Олимпа», Рик Риордан

«Герои Олимпа» — цикл подростковых фэнтезийных романов, который стал продолжением знаменитой серии про Перси Джексона. Рик Риордан создал необычных персонажей — современных греческих полубогов. Сюжет цикла «Герои Олимпа» сосредоточен вокруг так называемого пророчества. Согласно нему, семеро полубогов должны объединиться и не допустить пробуждения богини земли Геи. Первую книгу серии включили в список «Лучших художественных произведений для молодежи».

«Маленький оборотень», Корнелия Функе

«Маленький оборотень» — добрая сказка от автора знаменитой трилогии «Чернильное сердце», писательницы и иллюстратора Корнелии Функе. В центре сюжета — история девятилетнего Чудика и его подруги Лины. Как-то вечером они возвращались из кино и по дороге мальчика укусило странное существо — то ли волк, то ли собака. Но что самое поразительное — спустя время глаза Чудика пожелтели, а лицо покрылось шерстью... Мальчик стал оборотнем! Теперь ему предстоит выяснить, как снова превратиться в человека. Книги писательницы отмечены многими престижными премиями.

«Спайдервик. Хроники», Холли Блэк

Серия приключенческих романов американской писательницы Холли Блэк. Вместе с писателем и художником Тони ДиТерлицци они сочинили историю про таинственный особняк Спайдервик, которая завоевала огромную популярность у читателей по всему миру. Здесь есть все составляющие классического фэнтезийного романа: и таинственная комната, и грифоны, и эльфы, и лесные духи, и, конечно, головокружительные приключения и опасные передряги. Холли Блэк была удостоена нескольких престижных премий за достижения в литературе для подростков.