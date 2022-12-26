Общество

Бунтарские черты характера выявили ученые у долгожителей от 95 лет

Специалисты Йоркского университета и университета Ньюкасла провели совместное исследование черт характера пожилых людей от 95 лет. Научную работу опубликовал журнал PLOS One.

Оказалось, что долгожители в какой-то мере являются «бунтарями», а неповиновение дает им возможность сохранять чувство контроля, цитирует научный журнал RuNews24.

Был проведён опрос с 23 людьми от 95 лет. Их спросили о недостатках и преимуществах принадлежности к самому возрастному сообществу.

Участники ощущали себя в значительной степени довольными качеством жизни. При этом сохранить позитив в пожилом возрасте помогло несколько факторов. Среди них ключевым явилось сохранение чувства независимости.

Некоторые участники не желали носить аварийные браслеты и считали, что риски болезни стоят того, чтобы иметь контроль над своей жизнью.