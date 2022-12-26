Общество

«Снежный десант» спустился с крыши псковской детской больницы

Мероприятие «Снежный десант» прошло в Пскове сегодня, 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей спустились с крыши Детской областной больницы в костюмах Деда Мороза, чтобы поздравить детей с наступающими праздниками и подарить новогодние подарки.

Мероприятие - благотворительная акция ГУ МЧС России по Псковской области. Сотрудники ведомства поздравили детей, находящихся на лечении в детской областной больнице. В этом году акция проходит второй раз. О реакции детей на поздравление рассказала главный врач Псковской областной больницы Анна Митюшкина.

«Дети в ожидании, они с прошлой недели у нас спрашивали, когда будут Деды Морозы, которые спускаются с крыши», – рассказала Анна Митюшкина.

Она упомянула, что дети, находящиеся на плановом лечении, иногда стремятся попасть в больницу именно в предновогоднее время, чтобы увидеть мероприятия, которые готовят в учреждении, и получить поздравления.

250 подарков предоставили депутаты областного Собрания, городской Думы, а также благотворительные организации города и области.