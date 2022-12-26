Общество

Псковские газовики оказали помощь приюту для животных

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» совместно с Молодежным советом компаний оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка», в котором постоянно содержатся около 60 собак и 40 котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

Сотрудники газовых компаний вместе с детьми навестили питомцев и передали для них продукты питания и медикаменты.

Волонтеры приюта вручили газовикам благодарственную грамоту и провели экскурсию по территории питомника.