Общество

Полицейские обеспечили общественный порядок на праздничных мероприятиях в Великих Луках

Полицейские обеспечили общественный порядок во время открытия в Великих Луках предновогодних празднеств 24 декабря на площади Ленина. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для жителей и гостей Великих Лук организовали новогоднюю ярмарку мастеров. Работала импровизированная полевая почта в поддержку военнослужащих и мобилизованных граждан. Здесь все желающие могли написать мобилизованным новогоднее послание с поздравлениями и пожеланиями. А вечером на главной площади Великих Лук торжественно зажглись огни на новогодней елке.

В этот день к обеспечению общественного порядка привлекли сотрудников органов внутренних дел, а также народных дружинников. В результате принятых мер нарушений правопорядка допущено не было.

Полицейские продолжают нести службу в местах массового пребывания участников праздничных акций.