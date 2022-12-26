Общество

В стругокрасненской школе установят пандус по требованию прокуратуры

Стругокрасненскую среднюю общеобразовательную школу обязали установить пандус по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установили, что здание школы является недоступным для инвалидов объектом социальной инфраструктуры: в нем отсутствует приспособление для свободного доступа в него людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – лестницы не дублированы пандусами и другими средствами подъема.

По решению Стругокрасненского районного суда на школу возложили обязанность установить пандус.