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Общество

Уровень регистрируемой безработицы снизился в Псковской области

26.12.2022 17:52|ПсковКомментариев: 0

Согласно предварительным итогам, уровень регистрируемой безработицы в Псковской области в 2022 году снизился на 0,3 процентных пункта и составил 0,5%, доложила губернатору Михаилу Ведерникову врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: прес-служба правительства Псковской области

По данному показателю среди регионов Северо-Западного федерального округа область делит 2–3 место с Санкт-Петербургом и занимает 18 место в России.

По ее словам, по состоянию на 22 декабря численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в службе занятости Псковской области, снизилось по сравнению с началом года почти на 30% и составила 1710 человек. Среди наиболее востребованных профессий по-прежнему остаются врач, медицинская сестра, инженер, учитель, электромонтер.

Также в этом году выросло число безработных, трудоустроенных Службой занятости: 55% от обратившихся в целях поиска подходящей работы граждан (5929 человек), что на 16 процентных пункта больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На осуществление социальных выплат признанным безработными гражданам выделено более 184 млн рублей, в том числе на пособие по безработице — 172 млн рублей. Пособие в 2022 году получили 6777 безработных граждан. «Все выплаты произведены своевременно, задолженность отсутствует», — подчеркнула врио председателя комитета.

Губернатор Михаил Ведерников уточнил ход обустройства вынужденных переселенцев из ЛДНР и Херсонской области на территории региона, и поручил держать этот вопрос и дальше в зоне особого внимания. «Наша общая задача — помочь всем обустроится и адаптироваться к жизни на новом месте как можно быстрее и легче», — сказал он.

Алена Трунова сообщила, что на сегодняшний день оказана помощь в трудоустройстве 107 человек. Кроме того, на прошлой неделе региональные специалисты в сфере занятости объехали 20 пунктов временного размещения Туапсинского, Темрюкского районов и Анапы, отработав вопрос переселения в Псковскую область с 3,5 тысячи человек. Первые эвакуированные жители Херсонской области, желающие обосноваться в Псковской области, прибыли в регион в конце прошлой недели. Следующая группа граждан планирует приехать после новогодних праздников. «В основном это работники сельского хозяйства, водители, рабочие строительных специальностей, бухгалтеры. Из особо востребованных специалистов есть врачи, фельдшеры, медсестры, педагоги. Будем помогать обустраиваться и дальше», — добавила руководитель.

Сегодня, 26 декабря, состоится финал регионального кадрового конкурса «Лидер года», который проходит под патронажем губернатора области Михаила Ведерникова. Его главная цель — решение кадровой проблемы в регионе. В этом году заявки на участие подали более 200 жителей Псковского региона. В финал вышли десять из них. «Несмотря на то, что итоговые испытания участникам еще только предстоит пройти, некоторые из них уже получили и приняли предложения о трудоустройстве. В целом готовы предоставить пятьдесят рабочих мест с достойной зарплатой», — отметила Алена Трунова. 

Теги: #занятость #служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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