Общество

Итоговое заседание антинаркотической комиссии провели в Островском районе

Итоговое заседание антинаркотической комиссии района в Островском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

«Во всех образовательных учреждениях в начале учебного года прошло социально-психологическое тестирование для учеников от тринадцати лет и старше. Тестирование прошли 812 учащихся, все результаты "чистые"», – написал Дмитрий Быстров.

В ходе заседания комиссии обсудили и различные аспекты организации на территории района социальной реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Островского района Дарья Наранович сообщила, что сейчас на учете стоит 29 подростков и 39 семей. Сняты с учета в этом году 25 детей и 13 семей.

По словам специалиста, основным органом профилактики является образовательное учреждение. Оказание психолого-педагогической помощи, вовлечение ребенка в общественно значимые мероприятия школы и города, проведение индивидуальных тематических бесед реально влияют на изменение поведения подростков.