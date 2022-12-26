Общество

Профилактическое мероприятие «Пешеход и Новый год!» прошло в Великих Луках

Представители Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки совместно со специалистами управления образования Великих Лук, внештатными сотрудниками по линии безопасности дорожного движения и учащимися МАОУ «Лицей № 11» провели на проспекте Гагарина в Великих Луках акцию «Пешеход и Новый год!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия юные горожане вручали пешеходам изготовленные детьми листовки с новогодними пожеланиями, а Дед Мороз и Снегурочка –тематические памятки, подготовленные дорожной полицией. После акции организаторы вручили детворе сладкие подарки.

Эта предновогодняя встреча была направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания широкой общественности к проблеме безопасности дорожного движения, повышение культуры поведения различных участников дорожного движения в период зимних школьных каникул.