Общество

Более пятидесяти шаров сняли в с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове

В региональном благотворительном проекте «Ёлка желаний» приняли участие депутаты областного Собрания. По установившейся традиции мероприятие прошло в особняке Лавриновского и собрало накануне Нового года представителей органов власти и бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного Собрания депутатов

Открыла мероприятие первый заместитель главы региона Вера Емельянова. «Спасибо за то, что вы добры, неравнодушны и готовы поделиться теплом и радостью с теми, кто в этом так нуждается», - поприветствовала вице-губернатор от имени Михаила Ведерникова всех участников благотворительной акции. Вера Емельянова напомнила, что подарки с «Ёлки желаний», которая впервые появилась с 2019 году, уже получили более 400 псковских детей. В этом году исполнения своих новогодних желаний ждёт 231 ребёнок. «Это новые обращения, новые желания и новые надежды, что свершится чудо. Прежде всего, это дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это ребята из центра помощи детям, из детских домов, которых, к счастью, у нас в регионе уже практически не осталось», - уточнила первый вице-губернатор и поблагодарила всех, кто готов сделать доброе дело и исполнить заветную детскую мечту.

Спикер регионального парламента Александр Котов также обратился к участникам акции: «Мы с вами, проявляя благотворительность, может подарить детям радость и ощущение новогоднего чуда. И каждый из нас, делая это доброе дело, тоже испытывает радость и счастье».

О важности благотворительного проекта сказал исполнительный директор фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги», член Общественной палаты РФ Андрей Царёв: «Дети – безусловная ценность нашего общества. И если мы делаем благо детям, значит, мы делаем их и следующее поколение более счастливым. Это крайне важно: дарить любовь, и добрые чувства. Это растит их благородные личности».

Шары с детскими пожеланиями с ёлки сняли Вера Емельянова, Александр Котов, депутаты Александр Братчиков, Игорь Дитрих и Алексей Севастьянов, глава города Пскова Борис Ёлкин, депутаты Псковской городской Думы, бизнесмены, общественные деятели.

Среди новогодних пожеланий, написанных на обороте разноцветных шаров, - несколько мобильных телефонов и планшеты, самокат, велосипед, умная колонка, кукла, конструктор, гибкое пианино, комплекты экипировки для футболистов, встреча с собаками-терапевтами и поездка в Москву. Всего благотворители сняли с «Ёлки желаний» более 50 открыток.

С каждым годом «игрушек» с мечтами становится всё больше. Например, в 2019 году таким образом исполнились желания 51 ребёнка, в 2021 – уже 170-ти детей, в декабре 2022 года на ёлку повесили 231 шар, причём, почти половину из них псковские благотворители сняли в первые же дни акции – исполнить детскую мечту в течение декабря можно было с помощью специально созданного сайта elka.pskov.ru.

Благотворительный проект «Ёлка желаний» проходит в Псковской области с 2019 года при поддержке регионального правительства. Его организатором является фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», оператором – Театрально-концертная дирекция. Благотворителями выступают представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, а также бизнеса, государственных корпораций, общественных организаций, благотворительных фондов и просто неравнодушные жители региона.