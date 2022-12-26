Общество

Глава Пскова Борис Елкин занял 30-е место в национальном рейтинге мэров российских городов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили итоговое за 2022 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Глава города Пскова Борис Елкин занял в нем 30-е место.

Исследование проведели ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, его результаты опубликовал портал «Национальный рейтинг».

Его объектами стали мэры 88 городов России. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2022 год.