Общество

Терапевт предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии

Врач-терапевт, кардиолог Иван Ромасов предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии и ожирению.

По словам специалиста, нехватка солнечного света влияет на циркадный ритм, нарушение которого может привести к проблемам со сном, депрессии и снижению активности, пишет RuNews24.

Помимо этого из-за дефицита солнечного света снижается выработка в организме витамина D. По словам терапевта, последствиями являются частые простуды, повышенная утомляемость, хроническая боль, запоры. Кроме того, дефицит витамина D приводит к замедленной регенерации кожи, повышенной хрупкости костей, кариесу и пародонтозу, а также выпадению волос, нарушениям сна, снижению памяти и внимания и иногда даже к бесплодию. Помимо этого, отсутствие в организме витамина D ведет к нарушению соотношения жиросжигающих гормонов. Как следствие — организм активнее «запасает» жиры, что ведет к ожирению.

По словам врача, для профилактики стоит чаще гулять на солнце, включать источники искусственного освещения, больше двигаться, принимать препараты с витамином D3, а также есть фрукты и жирную рыбу.