Общество

Ледяные дожди могут пойти в Псковской области

Ледяные дожди могут пойти в Псковской области, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Новый год большая часть Русской равнины встретит в условиях оттепели. Вторая половина декабря в регионе прошла под знаком циклонической активности. Один за другим циклоны забрасывали в страну всё новые порции тёплого воздуха. В воскресенье и понедельник подморозило – власть в атмосфере ненадолго захватил антициклон, но уже сегодня его потеснит очередной ненастный вихрь. Накануне в зоне его влияния была Европа», - рассказали синоптики.

27 декабря фронтальная облачность придёт в Россию.

«На западе Русской равнины ожидаются снегопады интенсивностью до 5–10 мм за сутки. А в Псковской, на западе Смоленской и Ленинградской областей снег может переходить в ледяные дожди. Местами сформируется наледь толщиной до 2–5 мм. До центральных областей гололёд не доберётся. В Москве слабые осадки начнутся уже утром, к полудню они усилятся — по модельным оценкам интенсивность снегопада составит 1–2 мм за 3 часа. К исходу суток высота сугробов в столице увеличится до 25–27 см», - говорится в сообщении.