Общество

ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, запрещенного в Интернете на территории России. Постановление опубликовали на портале правовой информации.

Под запрет попала «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ, аудиовизуальные сервисы, компьютерные игры и маркетплейсы, пишет РИА Новости.

При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.

В кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.

Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Согласно двум новым статьям в КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов для юрлиц. Иностранцу придется также заплатить до 800 тысяч рублей либо его выдворят из страны.

За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.

Новый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете.

При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принять меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.