Общество

Эксперты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка

К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике. Насколько российское образование оторвано от рыночных запросов на новые профессии и какие специальности будут пользоваться спросом в скором времени, рассказали эксперты.

По мнению директора по стратегии You Social Кристины Багровой, для того чтобы образование соответствовало требованиям рынка, нужно уделять должное внимание кастомизации, интерактивности и вовлеченности обучаемого.

Эксперт добавила, что следует помнить и о доступности знаний: предоставлять гибридные или онлайн-форматы, переводы на популярные языки, заниматься продвижением курсов. А главное — делать ставку на обучение в процессе работы, сообщают «Известия».

«В последние годы трансформация традиционных учебных программ происходит, к сожалению, недостаточно быстро. Система просто не успевает за скоростью изменений на рынке труда. Хотя есть вузы-исключения, но доля их в общем числе российских учебных заведений пока слишком мала», — заметил сооснователь международной образовательной платформы Novakid Дмитрий Малин.

Он убежден, что без внедрения искусственного интеллекта, виртуальных и иммерсивных технологий невозможно реализовать инновационное и проактивное образование, персонифицированные учебные программы.