Общество

Названо количество предприятий общественного питания в Псковской области

Количество предприятий общественного питания в Псковской области назвали Псковстате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе учреждения.

«В Псковской области достаточно мест, где можно провести праздничный банкет – помимо баров и ресторанов можно арендовать столовую или закусочную. Предприятия и организации, имеющие на балансе свои столовые, также могут быть местом проведения новогодних корпоративов», – отметили специалисты.

По данным за III квартал 2022 года в регионе насчитывалось 393 бара, кафе и ресторана, 151 общедоступная столовая и закусочная, 285 столовых на предприятиях и в организациях.