Общество

Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы – опрос

4 из 10 россиян верят в новогодние приметы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

11% россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, 5% - выпивают бокал шампанского. 4% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений, сообщили Псковской Ленте Новостей в SuperJob.

2% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.

1 из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде. По 1% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 16% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.