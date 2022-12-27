Общество

Пять единиц оружия изъяли росгврадейцы за неделю в Псковской области

24 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 19 по 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии выявили 15 административных правонарушений и изъяли пять единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.