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Общество

День спасателя отметили в Пскове

27.12.2022 16:35|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации, прошло в Пскове в понедельник, 27 декабря. В Псковском академическом театре драмы собрались руководство органов власти, представители силовых ведомств, личный состав и ветераны Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Главное управление МЧС России по Псковской области эффективно обеспечивает пожарную безопасность, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, формирует новые подходы к организации гражданской обороны. Своей готовностью к выполнению служебного долга, умением быстро и уверенно действовать в самых трудных ситуациях сотрудники экстренных служб завоевали авторитет и глубокое уважение жителей региона», — подчеркнула Вера Емельянова и выразила особую признательность ветеранам за верность профессии, вклад в подготовку молодых специалистов.

После этого она вручила специалистам ведомства благодарственные письма правительства Псковской области.

С профессиональным праздником личный состав ведомства поздравил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин и поблагодарил специалистов за службу и готовность к самоотверженному труду. «Уходящий год в очередной раз подтвердил высокий профессионализм пожарно-спасательных подразделений Псковской области. На мужество и прочность нас испытывали чрезвычайные ситуации, крупные дорожно-транспортные происшествия, природные и техногенные пожары. Все эти испытания выдержаны с честью. В 2022 году пожарными и спасателями было осуществлено более 8 тысяч оперативных выездов, ликвидированы последствия более 930 ДТП, обнаружено и обезврежено порядка 400 взрывоопасных предметов. В текущем году мы добились снижения числа пожаров на 6%, количество происшествий на водных объектах уменьшилось на 46%. Все это удается благодаря активной профилактической работе, регулярным учениям и тренировкам», — подчеркнул Сергей Лаврухин.

Руководитель ведомства за отвагу и самоотверженность, профессиональную службу вручил и ведомственные награды, и специальные звания. Вместе с опытными и заслуженными спасателями, пожарными в числе награждаемых оказался и учащийся 4-го класса Андрей Гаврилов, который спас из горящего дома трех сестер.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия вручили памятные медали Совета Федерации, благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

День спасателя в России установлен указом президента Российской Федерации в ноябре 1995 года.

Теги: #спасатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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