Общество

Псковское УФСИН отправило партию новогодних подарков в Херсонскую область

Личный состав аппарата управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области совместно с ветеранами уголовно-исполнительной системы в преддверии Нового года приняли участие в благотворительной акции в поддержку жителей новых регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Всего общими усилиями было собрано более 100 коробок с гуманитарным грузом. Это продуктовые наборы, предметы первой необходимости – все, в чём нуждаются люди и что может порадовать их в приближающийся новогодний период», - рассказали в ведомстве.

Особое внимание, подчеркнули в УФСИН, уделили сбору детских новогодних подарков.

«Машина с гуманитарным грузом уже в пути, чтобы успеть к назначенному времени. Ведь это первый Новый год, который мы встречаем вместе с жителями новых российских территорий», - добавили в ведомстве.