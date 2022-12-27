Общество

Почему в Советском Союзе не было проблем с экологией, рассказал псковский эковолонтёр

Почему в Советском Союзе не было проблем с экологией, рассказал руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если сейчас заглянуть в мусорное ведро, то увидим, что 90% бытовых отходов – пластик. Раньше пластика было крайне мало, не было понятия "одноразовый пакет". Были авоськи», – отметил Сергей Елизаров.

Гость студии привёл статистику, что 26,5 млрд пакетов покупают ежегодно только в РФ.

«Можно представит, сколько из них идет на полигоны или незаконные свалки», – подчеркнул активист.

Руководитель проекта «Экомышление» рассказал, как в прошлом году волонтеры поджидали затарившихся в магазинах людей и предлагали переложить продукты в многоразовую сумку.

«Сначала у горожан было легкое недоумение, мы объясняли, что это бесплатно и для их удобства. Сначала человек привыкает к многоразовой сумке, начинает использовать ее ежедневно, потом переходит к экомешочкам для фруктов и овощей», – добавил он.

Эковолонтёр Александра Козлова сообщила, что пакеты из биоразлагаемого пластика не смогли доказать свою эффективность.