Общество

Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году, рассказала экономист

В России в следующем 2023 году на пенсию смогут выйти россияне, у которых есть право сделать это досрочно. Это связано с тем, что увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет предполагает поэтапное повышение возраста выхода пенсию до 2028 года, сообщила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В первом полугодии 2022 года на пенсию уходили мужчины 1960 года рождения (второе полугодие) в 61,5 лет и женщины 1965 года рождения (второе полугодие) в 56,5 лет. С 2019 года по 2022 год согласно графику выход на пенсию осуществлялся ежегодно, а для остального переходного периода с 2024 года по 2028 год график составлен таким образом, что переход будет происходить через год», — сказала она агентству «Прайм».

Это означает, что в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить не будут. Но это касается только тех, кто не имеет никаких льгот, добавила специалист.

Для льготных категорий существуют свои правила досрочного выхода на пенсию, а для некоторых категорий возраст выхода на пенсию остается прежним.

«В 2023 году пенсия может быть назначена только тем, кто имеет право на льготную пенсию. Это педагоги, медицинские работники, имеющие стаж на вредных и тяжелых работах и другие льготные категории. Также досрочную пенсию в следующем году на два года раньше пенсионного возраста могут оформить женщины, имеющие 37 лет стажа работы и мужчины со стажем 42 года, лица из числа безработных предпенсионеров, которые зарегистрированы в службе занятости по случаю сокращения штата или ликвидации предприятия», — добавила экономист.

Еще одна льготная категория — работники районов Крайнего Севера, отработавшие там не менее 15 лет или 20 лет — в приравненных районах. Льгота сохраняется для всех, кто имеет стаж, даже если в период выхода на пенсию гражданин живет в другом регионе, пояснила доцент. В этом случае он имеет право на досрочный выход на пенсию, но надбавку к пенсии будут получать те, кто в период выхода на пенсию продолжает жить в районе Крайнего Севера.

Льготой раннего выхода на пенсию в 2023 году могут воспользоваться многодетные мамы, родители и опекуны детей-инвалидов и инвалиды. Более подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ, посоветовала собеседница агентства и добавила, что неизменным возрастом выхода на пенсию остался для тех, кто занят на вредных и опасных работах, и за кого работодатель платит дополнительные взносы на пенсионное страхование.

«В любом случае, для всех категорий льготников, также, как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов», — подытожила она.