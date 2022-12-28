Общество

Не наедаться красной икрой в Новый год посоветовали россиянам

Новогоднее застолье обычно ассоциируется с разнообразными угощениями. Как сделать праздничное меню более безопасным для здоровья, сообщила нутрициолог Ольга Панова. Прежде всего, не стоит 31 декабря нарушать привычный режим питания, сказала она.

«Не надо нарушать свой обычный распорядок питания 31 декабря, несмотря на Новый год. Надо позавтракать, пообедать супом. И сесть провожать старый год не в десять, а в восемь часов вечера. Это еще нормальное время для питания. А в полночь у вас могут быть бокал шампанского и легкие канапе. Они не будут "издеваться" над организмом, потому что в это время процессы пищеварения замедляются. Лучше выбирать не хлебные канапе, а, например, кусочек сыра с виноградом или кусочек моцареллы с помидором и базиликом», – предложила Ольга Панова в интервью радио Sputnik.

Второй совет – на каждый бокал шампанского нужно выпивать два бокала воды, чтобы микробиом кишечника не пострадал из-за праздника, добавила она.

Кроме того, на новогоднем столе обязательно должен присутствовать салат из овощей и зелени, отметила Ольга Панова.

«Помимо майонезного разнообразия, на столе обязательно должен быть салат из овощей и зелени, чтобы помочь желудку переварить традиционные, достаточно тяжелые новогодние блюда», – объяснила она.

Еще один совет – не наедаться продуктами, которые содержат много соли, продолжила нутрициолог.

«Не стоит наедаться икрой, не стоит есть много колбасных изделий. Все, что является источником натрия, лучше ограничить и отдать предпочтение фруктам и овощам. Что касается бутерброда с икрой, вместо хлеба и масла можно взять ломтик огурца, положить на него лист салата, сверху намазать творожным сыром и добавить не больше двух чайных ложек икры. Это будет хорошо сочетаться и легко перевариваться», – уточнила Ольга Панова.

Пятый совет – съесть новогодний десерт не в полночь, когда организм готовится ко сну, а после обеда 1 января. Так можно получить больше удовольствия, и организм без напряжения справится с едой, заключила Елена Панова.