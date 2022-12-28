Общество

Псковичи рассказали, что хотят успеть сделать до Нового года

До Нового года 13% псковичей планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 8% — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 7% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Еще 6% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.

Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 8%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и прочее. 16% псковичей — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.

Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.