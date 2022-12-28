Общество

«Сбер» начал тестировать платежный стикер как новый инструмент бесконтактной оплаты

Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер, рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент — платежный стикер. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — приводит слова Царева ТАСС.

Он подчеркнул, что важно убедиться в качественности продукта прежде, чем начинать его дистрибуцию.

По словам Царева, Сбербанк изучает и тестирует самые разные технологии, но для себя определил, что SberPay — самый удобный, и в приоритетном порядке сделал его для Android. «Что касается других инструментов, например, платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения. Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области», — отметил он.